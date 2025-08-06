Cleiton reconhece má atuação do RB Bragantino e critica arbitragem
Nesta quarta-feira, em confronto válido pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, o Red Bull Bragantino recebeu o Botafogo no Nabi Abi-Chedid, foi superado por 1 a 0 e se despediu da competição. Após o jogo, o goleiro Cleiton reconheceu que o Massa Bruta não atuou bem, mas não poupou críticas ao árbitro.
"Diante de todas as dificuldades, não propusemos nosso jogo. Além das dificuldades, também tem essa palhaçada da arbitragem, as marcações que ele acaba fazendo. Às vezes tem critério, às vezes não, às vezes tem carga, às vezes não. Se ele for fazer o certo, é para os dois lados", declarou ao SporTV.
"Ele teve o acerto da expulsão, que realmente foi, mas o resto está totalmente equivocado. Agora é olhar para nós e sabermos que temos que melhorar muito quanto equipe, isso é nítido", completou o goleiro.
Agora o Botafogo espera seu adversário, que sairá de sorteio a ser realizado na sede da CBF na próxima terça-feira (12). Por outro lado, o Red Bull Bragantino, que sofreu com as expulsões de Nathan e Athyrson na segunda etapa, se despede do torneio.
O Massa Bruta retorna aos gramados no próximo sábado, às 18h30 (de Brasília), quando recebe o Internacional, novamente em Bragança. No mesmo dia, mas às 20h30, o Botafogo visita o Fortaleza, no Castelão. Ambos os duelos serão válidos pela 19ª rodada do Brasileirão.