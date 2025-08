CBF define data para sorteios da Copa do Brasil masculina e feminina

Em semana de definições na Copa do Brasil, a CBF comunicou que, na próxima terça-feira, irá realizar o sorteio das próximas fases tanto do torneio masculino quanto do feminino. O primeiro evento terá início às 10h (de Brasília), na sede da entidade, no Rio de Janeiro, enquanto o segundo começa às 11h30.

Ao final desta quinta-feira, serão definidas as equipes que participarão do sorteio das quartas de finais da edição masculina. Já no feminino, os times classificados para as oitavas de finais serão conhecidos pela tarde desta quinta.

As datas-base para as quartas de finais do masculino são os dias 27 de agosto e 11 de setembro para jogos de ida e volta, respectivamente. As oitavas da Copa do Brasil Feminina, que já tem o Atlético-PI, Sport, Juventude e Red Bull Bragantino garantidos, estão marcadas para os dias 5 e 7 de agosto e serão disputadas em jogo único.

Veja os confrontos das oitavas Copa do Brasil masculina:

Atlético-MG (1) x (0) Flamengo



RB Bragantino (0) x (2) Botafogo



Athletico-PR (1) x (2) São Paulo



Retrô (2) x (3) Bahia



Fluminense (2) x (1) Internacional



Palmeiras (0) x (1) Corinthians



Vasco (0) x (0) CSA



CRB (0) x (0) Cruzeiro

Veja os confrontos pela terceira fase da Copa do Brasil feminina:

Avaí/Kindermann x Palmeiras



Coritiba x Ferroviária



Real Brasília x Atlético-MG



Bahia x Grêmio



Flamengo x Operário-MS



Pindamonhangaba x Realidade Jovem



Cruzeiro x Corinthians



Internacional x 3B da Amazônia



Vasco x São Paulo



Mixto-MT x Vitória



Fluminense x Brasil de Farroupilha



América-MG x Santos