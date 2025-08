Briga no treino mostra Corinthians 'copeiro'? Colunistas debatem

A briga entre Felix Torres e Memphis no último treino do Corinthians antes do Dérbi pode ser um sinal de que o time está afiado para o duelo decisivo? No Fim de Papo, Alicia Klein e Samir Carvalho debateram o tema.

Palmeiras e Corinthians entram em campo amanhã (6), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O Corinthians, que venceu a ida por 1 a 0, tem a vantagem de jogar pelo empate para avançar.

Alicia: Felix Torres dar entrada mais forte não é novidade

As crises no Corinthians têm sido muitas, com questões extracampo, especialmente. [...] Sinceramente, o Felix Torres dar uma entrada desmedida não vai ser a primeira vez e nem a última esse ano. Ele é uma locomotiva desgovernada, sem controle. No Paulista, quase prejudicou o Corinthians várias vezes.

Alicia Klein

Samir: Elenco do Corinthians joga com vontade quando quer

Esse elenco do Corinthians gosta de jogos decisivos. É um time 'copeiro', que joga quando quer. Eles jogaram com muita vontade contra o Palmeiras no jogo de ida - deram carrinho, lutaram, ganharam na vontade. Mas você não vê essa vontade, por exemplo, contra o Red Bull Bragantino, em casa, pelo Brasileiro.

Samir Carvalho

