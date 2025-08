Brendan Allen recusa proposta de Brunno Hulk para liderar card do UFC Rio

Não demorou muito para que Brunno Ferreira, o 'Hulk', recebesse uma resposta ao desafio feito a Brendan Allen. Através da ferramenta 'stories' no seu perfil oficial no 'Instagram' (veja abaixo), o lutador americano recusou a proposta do brasileiro para se enfrentarem no UFC Rio, no dia 11 de outubro.

De acordo com 'All In', que atualmente ocupa a 11ª colocação no ranking peso-médio (84 kg) do Ultimate, Brunno Hulk ainda precisa de um currículo mais expressivo na organização para se dar ao luxo de desafiá-lo, especialmente para um combate 'em casa'. Apesar do retorno negativo, Brendan Allen deixou em aberto a possibilidade de medir forças com o rival de divisão em um futuro distante.

"Com todo respeito, mas você só tem duas vitórias seguidas contra caras muitos degraus abaixo. Isso não te dá o número 11 (do ranking) e (uma luta) na sua terra natal (se você é do Rio). Consiga um par de vitórias contra caras no top 20 ou 25 e podemos fazer isso. #mereça", respondeu Allen.

Timing certo?

Apesar da negativa de Brendan Allen, o desafio feito pelo lutador brasileiro faz sentido, principalmente no que diz respeito ao timing. Isso porque tanto Brunno Hulk quanto o americano entraram em ação pela última vez no mesmo dia, no UFC 318, em Nova Orleans (EUA), em julho, e saíram do octógono vitoriosos. Sendo assim, ambos teriam o mesmo período de preparação para chegarem na ponta dos cascos para um possível duelo no UFC Rio, previsto para o dia 11 de outubro, na 'Cidade Maravilhosa'.

