Topo

Esporte

Botafogo bate Bragantino e avança, mas vê Marlon Freitas sair de ambulância

do UOL

Colaboração para o UOL

06/08/2025 21h02

O Botafogo venceu o RB Bragantino nesta quarta-feira por 1 a 0, em confronto pelo duelo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, e se classificou à próxima fase do torneio. Marlon Freitas saiu de ambulância no início do segundo tempo, paralisando o jogo por quase dez minutos.

O gol da partida foi marcado por Savarino. Com o resultado, o Glorioso avançou para as quartas de final, depois de vencer a primeira partida com gols de Montoro e Barboza, e somar 3 a 0 no agregado.

A equipe carioca espera agora pela definição do seu adversário através de sorteio, que será realizado na próxima terça-feira, na sede da CBF.

Marlon Freitas sai de ambulância após choque de cabeça

O capitão do Botafogo se machucou após trombada com Laquintana. Na disputa de bola, o volante e o atacante bateram as cabeças, e o atleta do Botafogo acabou levando a pior.

O confronto foi paralisado por cerca de oito minutos, desde os primeiros 15 segundos da segunda etapa até a entrada da ambulância e substituição de Marlon Freitas por Danilo, autor da assistência para o único gol do jogo.

Gols e destaques

Jhon Jhon ficou perto de abrir o placar. O camisa 10 do Braga recebeu sem marcação na entrada da grande área e chutou colocado no ângulo, mas a bola acabou saindo à direita do gol de Léo Linck.

Praxedes marcou golaço, anulado por impedimento. O meia dos donos da casa acertou um lindo chute e colocou o Bragantino na frente. Após revisão, o VAR verificou que o Laquintana, autor da assistência, estava a frente do último marcador no início da jogada, e o tento foi cancelado.

Léo Linck fez bela defesa. Em escanteio, o zagueiro Pedro Henrique subiu de cabeça, finalizou, e o goleiro evitou o primeiro gol da partida.

Danilo abraça Savarino após gol do Botafogo sobre o Bragantino em jogo da Copa do Brasil - Vitor Silva / Botafogo - Vitor Silva / Botafogo
Danilo abraça Savarino após gol do Botafogo sobre o Bragantino em jogo da Copa do Brasil
Imagem: Vitor Silva / Botafogo

Assistência de gala de Danilo e gol de Savarino! O volante tinha acabado de entrar quando saiu com liberdade no meio de campo e deu lindo passe ao atacante, que finalizou rasteiro contra o gol de Cleiton e abriu o placar aos 9 minutos.

Nathan Mendes foi expulso. O lateral fez falta na ala esquerda do campo e recebeu o segundo cartão amarelo, deixando o Massa Bruta com um atleta a menos.

Mais um vermelho no Braga! Athyrson acertou a sola da chuteira na panturrilha de Joaquín Correa e foi expulso direto pelo árbitro.

Ficha técnica
RB Bragantino 0 x 1 Botafogo

Competição: Jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil
Local: Cícero de Souza Marques - Braganca Paulista, São Paulo
Data e hora: 6 de agosto de 2025, às 19h (de Brasília)
Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima
Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira e Eduardo Goncalves da Cruz
VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira
Gol: Savarino, aos 9'/2ºT
Amarelos: Nathan Mendes, Jhon Jhon e Cleiton (RB Bragantino); Marlon Freitas, Joaquín Correa e Barboza (Botafogo)
Vermelhos: Nathan Mendes e Athyrson (RB Bragantino)

RB Bragantino: Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Cauê; Fabinho (João Neto), Praxedes (Marcelinho), Gustavo Neves (Gabriel) e Jhon Jhon (Davi Gomes); Laquintana (Athyrson) e Sasha (Thiago Borbas). Técnico: Fernando Seabra

Botafogo: Léo Linck; Vitinho, David Ricardo, Barboza e Alex Telles (Marçal); Newton (Huguinho), Marlon Freitas (Danilo) e Nathan Fernandes (Matheus Martins); Santiago Rodríguez (Artur), Savarino (Mastriani) e Joaquín Correa. Técnico: Davide Ancelotti

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Memphis sente a coxa no 1º tempo do Derby, é substituído e preocupa o Corinthians

Cleiton reconhece má atuação do RB Bragantino e critica arbitragem

Fortaleza anuncia contratação do goleiro Helton Leite

Marcos Antônio diz que eliminação não pode abalar sequência do São Paulo

Filipe Luís defende Wallace Yan e diz que Fla não é obrigado a ganhar tudo

Marcos Antônio lamenta eliminação do São Paulo, mas prega: "Não podemos deixar nos abalar"

São Paulo perde todos os pênaltis e é eliminado da Copa do Brasil pelo Athletico-PR

Jean Lucas reconhece ineficiência ofensiva do Bahia contra o Retrô

STF nega habeas corpus que anularia denúncias contra Augusto Melo no Corinthians

São Paulo elimina Vasco e avança às oitavas de final da Copa do Brasil feminina

Com Rafael expulso, São Paulo cai nos pênaltis contra o Athletico-PR