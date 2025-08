Botafogo inicia venda geral de ingressos para jogo pela Libertadores; veja valores

O Botafogo liberou nesta quarta-feira a venda dos ingressos do jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, contra a LDU, ao público-geral. As equipes se enfrentam no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, na próxima quinta-feira, às 19h (de Brasília).

O valor dos ingressos varia de R$ 40,00 a R$ 200,00. Há entradas disponíveis nos setores Leste Superior e Inferior, Oeste Superior (A e B) e Inferior e Norte. Os bilhetes podem ser adquiridos on-line, através do site ingresse.com, e fisicamente, no Nilton Santos (11 e 12/08) e no General Severiano (11 e 12/08).

VENDA GERAL ABERTA! ?? Pela Libertadores novamente, Fogão! A venda para o público geral para a primeira partida das oitavas de final está aberta! Confira todas as informações! ??? #VamosBOTAFOGO ? Garanta o seu lugar em https://t.co/VmMNMgR0SQ pic.twitter.com/y0hc36yTbH ? Botafogo F.R. (@Botafogo) August 6, 2025

Atual campeão da Libertadores, o Botafogo se classificou ao mata-mata na segunda colocação do Grupo A, com 12 pontos. A LDU, por sua vez, terminou a fase de grupos como líder do Grupo C, com 11 unidades.

Antes do duelo, o Botafogo tem pela frente dois compromissos. Nesta quarta-feira, a equipe encara o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. No sábado, o adversário é o Fortaleza, também fora de casa, em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Veja os valores dos ingressos de Botafogo x LDU

Norte

R$ 80,00 / R$ 40,00 (1/2 entrada)

Leste Superior

R$ 100,00 / R$ 50,00

Leste Inferior

R$ 200,00 / R$ 100,00

Oeste Inferior

R$ 200,00 / R$ 100,00

Oeste Superior A

R$ 120,00 / R$ 60,00

Oeste Superior B