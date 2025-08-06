Botafogo ganha do Red Bull Bragantino e vai às quartas da Copa do Brasil
Nesta quarta-feira, pelo duelo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, o Botafogo visitou o Red Bull Bragantino no Estádio Municipal Cicero De Souza Marques, em Bragança Paulista, e venceu por 1 a 0, com gol de Savarino. Assim, equipe carioca, que já havia batido o time paulista na ida, por 2 a 0, avança às quartas de final.
Agora o Botafogo espera seu adversário, que sairá de sorteio a ser realizado na sede da CBF na próxima terça-feira (12). Por outro lado, o Red Bull Bragantino, que sofreu com as expulsões de Nathan e Athyrson na segunda etapa, se despede do torneio.
O Bragantino começou a partida buscando o ataque e quase marcou aos dois minutos. John John recebeu passe na entrada da área e errou o alvo por pouco. Os paulistas mantiveram o ritmo e chegaram a balançar a rede aos seis, com Praxedes. No entanto, o gol foi anulado por impedimento no lance.
Os donos da casa seguiram com o domínio da partida e assustaram mais uma vez com Pedro Henrique. O zagueiro aproveitou cruzamento e cabeceou para boa defesa de Léo Link.
Após o início movimentado, o Botafogo conseguiu melhorar a marcação e equilibrou o confronto. Com isso, o duelo ficou concentrado entre as intermediárias. O jogo permaneceu assim nos minutos finais. Assim, o placar se manteve igual até o intervalo.
No segundo tempo, a partida teve um lance de apreensão logo no começo. Marlon Freitas chocou de cabeça com Laquintana e ficou desacordado. O volante alvinegro precisou deixar o gramado de ambulância.
Após o reinício do jogo, o Botafogo abriu o placar, aos nove minutos. Savarino foi lançado na área e tocou na saída de Cleiton.
O Bragantino sentiu o revés. Tanto que os donos da casa não conseguiam levar perigo ao Botafogo, que administrava a partida. A situação ficou ainda melhor para os cariocas quando Nathan Mendes recebeu o segundo cartão amarelo e acabou expulso.
Com a vantagem numérica, os alvinegros continuaram a administrar o resultado, com mais posse de bola. Para melhorar ainda mais a situação dos visitantes, o Bragantino teve Athyrson expulso após pisão em Correa.
Nos minutos finais, o Botafogo apenas segurou a bola para manter o resultado e sair de campo com a classificação de Bragança Paulista.
FICHA TÉCNICA
RED BULL BRAGANTINO-SP 0 X 1 BOTAFOGO-RJ
Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)
Data: 6 de agosto de 2025 (Quarta-feira)
Horário: 19h (de Brasília)
Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)
Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Eduardo Goncalves da Cruz (MS)
VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)
Cartões amarelos: John John e Cleiton (Red Bull Bragantino); Marlon Freitas, Alexander Barboza e Correa (Botafogo)
Cartões vermelhos: Nathan Mendes e Athyrson (Red Bull Bragantino)
GOL
BOTAFOGO: Savarino, aos 9min do segundo tempo
RED BULL BRAGANTINO: Cleiton, Nathan Mendes, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Cauê; Fabinho (João Neto), Praxedes (Athyrson) e Jhon Jhon (Davi Gomes); Gustavinho (Gabriel), Laquintana (Marcelinho) e Eduardo Sasha (Thiago Borbas)
Técnico: Fernando Seabra
BOTAFOGO: Léo Linck, Vitinho, Alexander Barboza, David Ricardo e Alex Telles (Marçal); Newton (Huguinho), Marlon Freitas (Danilo), Joaquim Correa e Jefferson Savarino (Mastriani); Nathan Fernandes (Matheus Martins) e Santi Rodríguez (Artur)
Técnico: Davide Ancelotti