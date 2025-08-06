Topo

Bahia segura vantagem contra o Retrô e avança às quartas da Copa do Brasil

06/08/2025 21h26

Nesta quarta-feira, em confronto válido pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, o Bahia visitou o Retrô na Arena de Pernambuco, segurou o empate por 0 a 0 (3 a 2 no agregado) e se classificou às quartas de final da competição.

Com o resultado, o Bahia carimbou seu passaporte direto à próxima fase do torneio. A equipe comandada por Rogério Ceni descobrirá seu próximo adversário através de sorteio realizado pela CBF. Do outro lado, o Retrô foi eliminado.

O Bahia volta aos gramados no próximo sábado, às 21h (de Brasília), quando recebe o Fluminense, na Arena Fonte Nova, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. No domingo, às 19h, o Retrô recebe o São Bernardo pela 16ª rodada da Série C.

O placar quase foi inaugurado pelo Bahia aos 24 minutos do primeiro tempo. Após receber passe de Kayky, Lucho Rodríguez dominou cara a cara com o goleiro e finalizou firme, mas mandou na rede do lado de fora.

Aos 26 minutos da etapa complementar, o Retrô respondeu. Em escanteio pelo lado direito, Rayan se antecipou ao marcador na área e desviou. David Duarte, então, foi rápido e tirou em cima da linha para salvar o Bahia.

