Autor do gol do Fluminense, Canobbio celebra classificação às quartas da Copa do Brasil

06/08/2025 23h53

Nesta quarta-feira, pelo duelo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, o Fluminense recebeu o Internacional no Maracanã e empatou por 1 a 1. Assim, a equipe carioca, que bateu o Colorado por 2 a 1 no jogo de ida, garantiu a vaga nas quartas de final.

Autor do gol do Fluminense, o uruguaio Canobbio destacou a atuação da equipe nos dois jogos contra o Internacional

"Feliz pelo rendimento do time. Não foi só este jogo. A gente sabia que seriam 180 minutos. Fizemos um trabalho muito bom taticamente e tecnicamente", disse.

Canobbio ainda minimizou o jejum de gols encerrado nesta noite. O último tento do atleta havia sido no dia 11 de maio, contra o Atlético-MG, pela oitava rodada do Brasileirão.

"O mais importante era a classificação. Desde que cheguei me falaram que preciso jogar para a equipe. Foi bom classificar. O Fluminense tem demonstrado que é muito grande", finalizou.

Agora o Fluminense espera seu adversário, que sairá de sorteio a ser realizado na sede da CBF na próxima terça-feira (12).

