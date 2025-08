Atlético-MG x Flamengo: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Brasil

Atlético-MG e Flamengo entram em campo hoje, às 19h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Onde assistir? O jogo será transmitido pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Galo tem a vantagem do empate, já que venceu o jogo de ida por 1 a 0, no Maracanã. Assim, o Flamengo precisa de uma vitória por dois gols de diferença para avançar no tempo normal. Vitória simples do Rubro-Negro leva a decisão para os pênaltis.

Esse será o terceiro jogo entre as equipes em menos de 15 dias. O Flamengo venceu pelo Brasileiro por 1 a 0, enquanto o Atlético-MG deu o troco pela Copa do Brasil.

O time de Filipe Luís vem de um empate em 1 a 1 contra o Ceará pelo Brasileirão. Já os mineiros venceram o Red Bull Bragantino por 2 a 1 no último fim de semana.

Atlético-MG x Flamengo -- Copa do Brasil