Everson brilha nos pênaltis, Atlético-MG vence o Flamengo e vai às quartas

O Atlético-MG venceu o Flamengo nos pênaltis por 4 a 3 e avançou às quartas de final da Copa do Brasil. Foi o troco do time mineiro após perder a final da edição 2024 para o mesmo Fla.

O Galo levou a melhor, mesmo após perder no tempo normal por 1 a 0, com gol de Cebolinha, na Arena MRV.

O Galo passou porque Samuel Lino e Wallace Yan desperdiçaram as cobranças pelo Flamengo. O goleiro Everson, mais uma vez, fez o gol que selou a classificação.

O time de Cuca venceu na ida no Maracanã, pressionou bastante no segundo tempo e conseguiu fazer com que o jogo fosse às penalidades. Em casa, conseguiu avançar à próxima fase, mesmo com o zagueiro Junior Alonso perdendo uma das cobranças.

A definição do próximo adversário na Copa do Brasil dependerá do sorteio que a CBF vai fazer na próxima terça-feira.

O duelo já na escalação

O jogo começou a ser decidido já na escolha dos jogadores e da formação de cada lado.

No lado do Atlético-MG, a relação só foi publicada nas redes 18 minutos depois do que o costume. Havia uma dúvida sobre as condições do lateral-direito Saravia. Natanael começou jogando. E isso foi crucial lá na frente.

No lado do Flamengo, Filipe Luís abdicou de Arrascaeta. Preferiu um quarteto ofensivo dinâmico e mais veloz. Nada de um meia mais estático. A alternativa foi o elétrico Wallace Yan, combinando bem com Plata na direita, Cebolinha na esquerda e Pedro atraindo os zagueiros.

O enredo dos jogos anteriores se repetiu, com o Flamengo controlando a posse e se lançando mais ao ataque.

Fla cogitou não usar Cebolinha

Cebolinha voltou a atuar depois de se recuperar de uma tendinite. O momento técnico dele já não era bom antes disso.

Mas ele voltou a treinar de forma mais intensa durante a semana. Por ter um histórico de lesão no tendão de Aquiles, o departamento médico do Flamengo cogitou não utilizá-lo no gramado sintético. A história do jogo seria outra.

Para ludibriar a marcação homem a homem do Galo, o Flamengo engatilhou a estratégia de movimentação intensa na frente. Parecia futsal.

O lance do gol, aos 21 minutos do primeiro tempo, foi o exemplo maior disso. A bola passou pelo pé dos quatro atacantes. A conclusão da jogada foi um drible desconcertante de Cebolinha em Natanael — olha ele aí — e um tapa certeiro para o gol.

Chutes de fora assustaram

A tentativa do Galo de reagir não foi tão organizada. A bola longa não funcionou tanto.

As melhores chances foram em chutes de fora da área. Hulk e Scarpa foram os que chegaram mais perto de acertar o alvo. Mas a maioria das tentativas do camisa 7 passou longe do gol.

O Flamengo também teve suas tacadas quase certeiras. Pedro, por exemplo, teve duas situações claras, uma delas de canhota, na área.

E a etapa final?

Sabe o Saravia, que sentiu desconforto no aquecimento? Substituiu Natanael já na volta do intervalo.

No segundo tempo, o Galo mudou a postura. Foi o melhor momento atleticano em todos os confrontos das últimas semanas contra o Flamengo.

O time de Cuca passou a ficar mais com a bola, aumentou o volume de jogo e teve chances claríssimas. Scarpa acertou o travessão. Hulk chegou a bater quase na pequena área, mas Rossi salvou.

Hulk se lamenta durante Atlético-MG x Flamengo, duelo da Copa do Brasil Imagem: ANDRÉ FABIANO/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO

Mais acuado, o Flamengo só voltou a equilibrar o jogo quando Filipe mexeu. Sabe a estratégia do quarteto do primeiro tempo? Esqueça.

Cebolinha, Pedro e Plata saíram. Com Samuel Lino, Wallace Yan, Arrascaeta e Saúl, a ideia era controlar mais. Não deu tão certo.

Mas o ímpeto atleticano prevaleceu. Até porque Cuca também trocou suas peças. Dudu, por exemplo, foi um dos que entraram, fazendo valer o efeito suspensivo no STJD que permitiu a escalação dele na Copa do Brasil.

A tensão subiu acompanhando o relógio. O jogo estava completamente aberto. Com tamanho equilíbrio, só os pênaltis poderiam resolver a parada.

E as penalidades?

Arrascaeta, Jorginho e Saúl converteram para o Flamengo. Samuel Lino, reforço mais caro, e Wallace Yan perderam.

Hulk, Scarpa, Igor Gomes e Everson fizeram para o Atlético-MG. Junior Alonso perdeu para o Galo, que se classificou.

Ficha técnica

Atlético-MG 0 (4) x (3) 1 Flamengo

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Data/hora: 6/8/2025, às 19h

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (Fifa-RS)

Assistentes: Rafael Alves (Fifa-RS) e Bruno Pires (Fifa-GO)

Cartões amarelos: Cuello, Lyanco (CAM); Pedro (FLA)

Gols: Everton Cebolinha, 11/1ºT (0-1)

Atlético-MG: Everson, Natanael (Saravia), Lyanco, Junior Alonso e Arana (Dudu); Alan Franco, Gabriel Menino (Igor Gomes) e Gustavo Scarpa; Rony (Biel), Cuello (Alexsander) e Hulk. Técnico: Cuca.

Flamengo: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Jorginho e Evertton Araújo; Wallace Yan, Everton Cebolinha (Samuel Lino), Plata (Saúl) e Pedro (Arrascaeta). Técnico: Filipe Luís.