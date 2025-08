Atlético-MG anuncia a ida de jovem zagueiro Rômulo ao Sporting por empréstimo de um ano

Um chega, outro vai. Pouco mais de uma semana após anunciar a contratação do atacante Biel, do Sporting, o Atlético-MG oficializou a ida do jovem zagueiro Rômulo, de 21 anos, ao clube português por um ano de empréstimo, com valor de compra definido - para ficar com o jovem, os europeus terão de desembolsar 2,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 15,9 milhões).

"O Atlético acertou o empréstimo do zagueiro Rômulo ao Sporting, de Portugal, pelo período de um ano, com o valor dos direitos econômicos fixado. O defensor tem 21 anos, foi revelado nas categorias de base do Galo e tem passagens pela Seleção Brasileira nas categorias Sub-15, 16 e 17", oficializou o clube mineiro.

"Rômulo foi promovido ao elenco profissional em 2024 e participou da conquista de dois Campeonatos Mineiros (2024/25), tendo realizado 17 jogos e marcado um gol. Boa sorte no novo desafio, Cria!", completou o clube.

Ainda nesta quarta-feira, o Sporting oficializou a contratação e informou que o defensor iniciará sua jornada na equipe B. "Rômulo é reforço da equipe B de futebol do Sporting Clube de Portugal por empréstimo do Clube Atlético Mineiro, do Brasil."

O jogador não escondeu a euforia por jogar no time que revelou Cristiano Ronaldo ao planeta. "Estou ansioso para chegar, jogar e mostrar o potencial dentro de campo de forma a retribuir a oportunidade que o Sporting CP me está dando. Vivi muitas coisas felizes no futebol e que esta temporada possa ter mais", celebrou o brasileiro.

"O projeto que me foi apresentado também foi muito bom. Estou feliz e acredito que a minha família vai se adaptar facilmente. É uma oportunidade incrível", seguiu, revelando ter "bom passe, bola longa, bola aérea e visão de jogo". Acrescentou outras características. "Sou aguerrido e tenho bastante vontade de vencer."

O fato de disputar a Liga Portugal 2 não tira a empolgação do jovem. "É bastante competitiva", destacou. "E estou disposto a ajudar no que der e vier", seguiu, encantado com a nova casa.

"Desde a chegada os meus olhos já brilharam por ver uma estrutura tão grande como a do Sporting CP. Conheci a Academia e gostei bastante. Ainda não conheci todos os meus companheiros, mas já falei com o Rayan (Lucas), que também é brasileiro. Estou confiante", afirmou, revelando ter pego dicas com Biel. "Falei com o Biel, que esteve recentemente aqui e só elogiou. Fiquei mais feliz e espero que dê tudo certo."