Athletico x São Paulo: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Brasil

Athletico e São Paulo entram em campo hoje, às 19h30 (de Brasília), na Ligga Arena da Baixada, em Curitiba, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Onde assistir? Amazon Prime (streaming —sujeito às condições da plataforma). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O São Paulo tem a vantagem do empate, já que venceu o jogo de ida por 2 a 1, no Morumbis. O Athletico precisa de uma vitória por dois gols de diferença para avançar no tempo normal. Vitória simples do Furacão leva a decisão para os pênaltis.

O Tricolor vive grande momento após Hernán Crespo assumir a equipe e vem de cinco vitórias. A equipe paulista visitou o Inter e venceu por 2 a 1 pelo Brasileirão no fim de semana.

Já o Athletico não vive boa fase na Série B não tendo vencido nenhum dos últimos cinco jogos. A equipe de Odair Hellmann vem de um empate em 1 a 1 com o Paysandu.

Athletico x São Paulo -- Copa do Brasil

Data e hora: 6 de agosto, às 19h30 (de Brasília)

6 de agosto, às 19h30 (de Brasília) Local: Ligga Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Ligga Arena da Baixada, em Curitiba (PR) Transmissão: Amazon Prime (streaming --sujeito às condições da plataforma)

Ao assinar o serviço de streaming pelo nosso link, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso.