Rafael é expulso, Jandrei perde pênalti, e Athletico elimina o São Paulo
O Athletico-PR eliminou o São Paulo nos pênaltis e está nas quartas de final da Copa do Brasil.
O Athletico venceu por 1 a 0 no tempo regulamentar — na ida, o Tricolor venceu por 2 a 1. O gol foi marcado na segunda etapa por Esquivel em chute de fora.
Na disputa, Santos pegou os três pênaltis, com direito a defender o de Jandrei na terceira cobrança. O Atheltico converteu todos.
A partida tomou um rumo específico logo aos três minutos quando Rafael foi expulso. Com um a menos, Rodriguinho saiu para a entrada de Jandrei, e o São Paulo tentou de todas as formas segurar o resultado e fazer o relógio passar.
O adversário das quartas de final será definido por sorteio na semana que vem.
Os pênaltis
1x0. Giuliano abriu a disputa e converteu. Jandrei pulou no canto oposto.
Santos pega. Sabino abriu para o São Paulo, cobrou ao seu estilo com paradinha, mas Santos foi pegar no canto esquerdo.
2x0. Esquivel cobrou firme, rasteiro no centro do gol. Jandrei pulou novamente para sua esquerda.
Santos pega. Tapia bateu rasteiro, sem força, no canto direito. Santos acertou e fez a defesa.
3x0. Mendoza bateu no cantinho direito. Jandrei pulou em seu canto esquerdo.
Santos pega. Jandrei foi para a cobrança, e Santos caiu para a direita e fez a defesa.
Expulsão vira prelúdio de arbitragem confusa
O lance confuso da expulsão de Rafael sem um toque claro em Viveros e sem a recomendação de revisão do VAR foi apenas uma amostra do que seria o jogo em Curitiba. Com um a menos, o São Paulo começou a segurar o jogo, mas não teve tanto êxito quanto a própria arbitragem. Com revisões extremamente demoradas e em lances sem um entendimento claro do que estava sendo revisto, o VAR Gilberto Rodrigues Castro Junior travou demais a partida.
Em campo, os jogadores faziam o que queriam em cima do árbitro Felipe Fernandes de Lima, com Arboleda parando o jogo após um toque leve na cabeça para tentar forçar cartão e Enzo Díaz recebendo atendimento dentro de campo ao lado da linha lateral. Vendo que o árbitro poderia complicar mais as coisas, Crespo sacou logo no intervalo os dois amarelados: Arboleda e Bobadilla.
Na segunda etapa, a bola rolou mais, com menos interrupções da arbitragem e mais urgência do Athletico, que ia sendo eliminado. O clube paranaense buscou o gol para levar para os pênaltis e avançou.
Lances Importantes
Expulso Rafael! Aos três minutos da primeira etapa, a zaga do São Paulo vacilou, deixou a bola passar, e Viveros partiu em velocidade sozinho nas costas da marcação. Rafael antecipou o lance e saiu correndo do gol para pressionar. No encontro dos dois, fora da área, Viveros caiu, o árbitro marcou falta e expulsou o goleiro são-paulino. As imagens não deixam claro se houve toque de Rafael no atacante. O VAR não recomentou a revisão.
Gol impedido. Aos 20 do segundo tempo, Marcos Antônio lançou Luciano entrando na área. O camisa 10 finalizou com precisão no cantinho oposto para marcar, mas a arbitragem já marcava posição de impedimento.
1x0. Aos 23 minutos da segunda etapa, o Athletico-PR abriu o placar na primeira vez que um dos clubes acertou o gol na noite. Mendoza recebeu na esquerda, rolou para trás para Esquivel receber na entrada da área com espaço. Ele ajeitou o corpo e chutou forte rasteiro. A bola desviou duas vezes: uma em Marcos Antônio e outra em Renan Peixoto. Jandrei se esticou, mas não chegou a tempo de salvar o gol.
Perdeu sem goleiro! Aos 35, Leozinho esticou bola para o ataque buscando Renan, e Jandrei saiu do gol para interceptar o lance, mas a bola sobrou na entrada da área para Dudu com Jandrei ainda muito fora do gol. O meia chegou batendo na bola pingando, mas errou por muito e mandou longe do gol.
Santos! Aos 45, Jandrei ficou com a bola no meio-campo após a zaga do Athletico afastar cobrança de escanteio. O goleiro lançou a ótima infiltração de Ferraresi, que saiu sozinho e tentou um toque na saída de Santos, mas o goleiro do clube paranaense foi bem na jogada e ficou com a bola.
Ficha Técnica
Athletico 1 x 0 São Paulo
Copa do Brasil - Oitavas de final (volta)
Data: 06/08/2025 (quarta-feira)
Horário: 19h30 (de Brasília)
Local: Ligga Arena, em Curitiba-PR
Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG)
VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)
Amarelos: Bobadilla, Jandrei e Arboleda; Viveros, Léo e Fábio Moreno
Vermelho: Rafael
Gol: Esquivel (23'/2ºT)
Athletico: Santos; Benavídez, Léo e Esquivel; Kauã Moraes (Renan Peixoto), Dudu Kogitzki (Alan Kardec), Patrick, Léo Derik (Leozinho) e Zapelli (Giuliano); Mendoza e Kevin Viveros. Técnico: Fábio Moreno
São Paulo: Rafael; Ferraresi, Arboleda (Sabino) e Alan Franco; Cédric, Bobadilla (Marcos Antônio), Alisson, Rodriguinho (Jandrei) e Enzo Díaz; Luciano (Tapia) e Ferreirinha (Pablo Maia). Técnico: Hernán Crespo