Alex Poatan treina na Fighting Nerds de olho em revanche contra Ankalaev

Em preparação para a revanche contra Magomed Ankalaev, confirmada para o UFC 320, no dia 4 de outubro, em Las Vegas (EUA), Alex 'Poatan' tem intensificado os treinos e apostado em novos ambientes para evoluir. Através dos 'Stories' no 'Instagram', tanto o paulista quanto o perfil oficial da 'Fighting Nerds' publicaram registros da visita do ex-campeão dos meio-pesados (93 kg) ao centro de treinamentos da equipe.

Nos vídeos compartilhados, o brasileiro aparece descontraído ao lado dos integrantes da academia e participa de uma sessão de sparring com o polonês Michal Oleksiejczuk, atleta do UFC que compete no peso-médio (84 kg). A movimentação reforça o foco de Poatan em buscar ajustes técnicos e manter o ritmo elevado antes do reencontro com o russo.

Aos 37 anos, Pereira se prepara para tentar recuperar o cinturão meio-pesado após ser superado por Ankalaev, em março, no UFC 313. Na ocasião, o russo venceu por decisão unânime, encerrando o reinado do paulista na categoria. Após semanas de provocações por parte do novo campeão, a revanche foi oficializada pelo Ultimate como a atração principal do card numerado de outubro.

Estratégia

A visita à equipe comandada por Pablo Sucupira evidencia a disposição de Poatan em buscar parcerias estratégicas nesta reta final de preparação. Com trajetória marcada por constante evolução desde a transição do kickboxing para o MMA, o veterano segue em busca de mais um capítulo expressivo em sua carreira - que inclui também a conquista do título dos médios.

Conexão reforçada

Esta não foi a primeira vez que o lutador treinou nas instalações da Fighting Nerds. Em janeiro e julho deste ano, Poatan já havia participado de sessões na sede paulista da equipe. Na ocasião, também compartilhou imagens dos treinos em suas redes sociais, destacando a união e o intercâmbio técnico entre atletas brasileiros de alto nível.

