West Ham tem acordo com o Botafogo para a contratação de John, diz jornalista

Titular absoluto do Botafogo desde o começo de 2024 e destaque nas conquistas do Campeonato Brasileiro e na Copa Libertadores, o goleiro John, de 29 anos, pode estar de saída para o West Ham, da Inglaterra.

O clube inglês tem um acordo verbal com o Botafogo para fechar a contratação do jogador, de acordo com o jornalista Fabrizio Romano. O West Ham está disposto a desembolsar cerca de R$ 63 milhões pelo goleiro, que acertou os termos pessoais com a equipe. Ainda segundo o italiano, o negócio está muito próximo de se concretizar.

Além disso, o Botafogo já se movimenta para repor a saída de John e busca a contratação do brasileiro Neto, de 36 anos, que atualmente pertence ao Bournemouth e passou a última temporada emprestado ao Arsenal.

No West Ham, John vai disputar posição com Krisztián Hegyi, Wes Foderingham e Alphonse Areola, titular durante a última temporada. Esta vai ser a segunda experiência do goleiro na Europa, depois de ser emprestado pelo Santos ao Real Valladolid, entre agosto de 2023 e janeiro de 2024.

Amanhã tem Copa do Brasil, meu Fogão! ???? #VamosBOTAFOGO ? Vítor Silva/ BFR pic.twitter.com/71kMq3wngr ? Botafogo F.R. (@Botafogo) August 5, 2025

Passagem pelo Botafogo

Revelado pelas categorias de base do Santos e com passagens por Internacional e Real Valladolid, John foi comprado pelo Botafogo no começo do ano passado. Desde então, assumiu a titularidade na equipe e disputou 85 partidas.

O goleiro foi peça-chave nos títulos da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro em 2024. John foi eleito o melhor da posição nas duas competições.