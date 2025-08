Veja quanto o Corinthians irá arrecadar se avançar na Copa do Brasil

Em situação financeira delicada, o Corinthians irá arrecadar uma bolada se avançar às quartas de final da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, o Timão decide a classificação contra o Palmeiras, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

O clube alvinegro levou R$ 2.315.250 pela participação na terceira fase do torneio. Ao despachar o Novorizontino e garantir a vaga nas oitavas, recebeu mais R$ 3.638.250.

Se eliminar o Palmeiras e passar às quartas de final, o Corinthians embolsará, além da classificação, R$ 4.740.750 aos seus cofres. Juntando todas as fases, seriam aproximadamente R$ 10,6 milhões somente em premiações na Copa do Brasil.

Já em caso de título, o time do Parque São Jorge arrecadará cerca de R$ 97 milhões.

A classificação também é importante para que o Corinthians alcance mais uma meta esportiva traçada na previsão orçamentária para 2025. O clube planejou chegar, no mínimo, às quartas de final da Copa do Brasil.

O Timão saiu em vantagem no confronto com o Palmeiras ao vencer a partida de ida por 1 a 0, na Neo Química Arena. O gol do triunfo foi marcado pelo holandês Memphis Depay.

O Corinthians, portanto, precisa de um empate para avançar na competição. Em caso de derrota por um gol de diferença, o duelo irá para os pênaltis. Já um revés por dois ou mais gols elimina a equipe de Dorival Júnior.