Vasco intensifica preparação para duelo com o CSA pela Copa do Brasil

Nesta terça-feira, no CT Moacyr Barbosa, o Vasco intensificou sua preparação para o duelo com o CSA, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Para o confronto, o técnico Fernando Diniz tem três desfalques. O zagueiro João Victor foi expulso no jogo de ida e, portanto, está suspenso. Já o ponta direita Adson (fratura na tíbia direita) e o atacante GB (contusão na coxa direita) estão lesionados.

Por outro lado, Fernando Diniz deve contar com Philippe Coutinho durante toda a partida. O meia jogou apenas 30 minutos no duelo de ida, mas conseguiu atuar até os 35 do segundo tempo no último jogo, na derrota por 3 a 2 para o Mirassol, pelo Brasileirão.

Com o empate sem gols em Alagoas, qualquer vitória simples garante a classificação para as quartas de final. Caso o placar volte a ficar igualado, a vaga será decidida nos pênaltis.

A partida está marcada para esta quinta-feira, às 20h (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).

Provável escalação do Vasco

Como precisa se classificar e voltar ao caminho das vitórias após sete jogos, é provável que Fernando Diniz escale o que tem de melhor para o duelo com o CSA.

Assim, uma provável escalação do Vasco tem: Léo Jardim; Paulo Henrique, Mauricio Lemos, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê e Coutinho; Nuno Moreira, Rayan e Vegetti.