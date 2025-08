UFC China: Michel Pereira encara Kyle Daukaus após saída de Matuto

Escalado para entrar em ação no UFC China, no dia 23 de agosto, Michel Pereira tem um novo oponente. Originalmente programado para medir forças com o compatriota Marco Túlio 'Matuto', agora o 'Paraense Voador' terá pela frente o americano Kyle Daukaus no evento sediado em Xangai (CHN).

Ex-top 15 do peso-médio (84 kg), Michel Pereira vem de duas derrotas consecutivas - igualando sua pior marca no Ultimate. Portanto, o compromisso do próximo dia 23 de agosto, na China, representa uma oportunidade de ouro para o brasileiro se recuperar e voltar à coluna das vitórias.

Rival em grande fase

Assim como Matuto, que precisou deixar o confronto contra o 'Paraense Voador', seu substituto também vive grande fase na carreira. Depois de encerrar sua primeira passagem pelo UFC com apenas duas vitórias em sete lutas disputadas, Kyle Daukaus retorna à entidade presidida por Dana White embalado por uma sequência de quatro triunfos consecutivos, que o levaram à conquista do título do 'Cage Fury FC'.

Johnny Walker na luta principal

Outro brasileiro deve protagonizar a luta principal do UFC China, em Xangai, no dia 23 de agosto. Top 15 dos meio-pesados (93 kg), o carioca Johnny Walker vai enfrentar o atleta da casa Zhang Mingyang, também de olho em encerrar a má fase e retomar o caminho das vitórias, assim como o compatriota Michel Pereira.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Ag Fight (@ag.fight)



Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok