Tyson Fury muda o discurso e desiste de voltar da aposentadoria: "Estou muito velho"

Aparentemente, Tyson Fury deve realmente permanecer longe dos ringues de boxe. Depois de anunciar sua volta da aposentadoria para uma suposta trilogia contra Oleksandr Usyk, o ex-campeão mundial dos pesos-pesados parece ter mudado completamente seu discurso.

Em recente entrevista à 'Sky Sports News', Fury descartou a possibilidade de retornar à ativa. Para justificar sua decisão, o veterano de 36 anos citou sua idade, considerada avançada para a prática de esportes de combate, como impeditivo para sua continuidade no boxe profissional.

"Nunca (vou voltar), (estou) muito velho. Olha a minha barba, toda grisalha. Boxe é um esporte de jovens", afirmou Fury.

Tyson Fury

Uma das grandes estrelas do boxe nos últimos anos, o inglês Tyson Fury conquistou múltiplos títulos durante sua carreira. Mais recentemente, 'The Gypsy King' - como ficou conhecido - foi dono do cinturão mundial peso-pesado do Conselho Mundial de Boxe (WBC), o qual perdeu na primeira disputa contra Oleksandr Usyk, em maio de 2024. Sete meses depois, na revanche, nova derrota para o ucraniano, apenas a segunda na carreira profissional do britânico, que anunciou sua aposentadoria pouco depois.

