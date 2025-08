Treino tático e bola parada: Palmeiras finaliza preparação para jogo decisivo contra o Corinthians; veja provável escalação

O Palmeiras fechou a preparação para o clássico contra o Corinthians, na tarde desta terça-feira, na Academia de Futebol. As equipes se enfrentam em jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

A equipe alviverde precisa reverter o placar de 1 a 0 sofrido na ida para buscar a vaga. Na Neo Química Arena, na última semana, Memphis quem marcou o tento do triunfo do rival.

O técnico Abel Ferreira comandou uma atividade tática posicional, ensaiou bolas paradas e encerrou com um trabalho recreativo. A equipe ainda fará uma movimentação pela manhã do dia do jogo com os titulares.

As atividades da véspera do jogo confirmaram que Abel ainda seguirá com duas baixas no setor defensivo. Os zagueiro Bruno Fuchs e Murilo serão baixas. O primeiro, que trata de um edema na coxa esquerda, cumpriu cronograma com o Núcleo de Saúde e Performance, enquanto Murilo deu sequência à transição física.

Além deles, também serão ausências os atacantes Bruno Rodrigues (transição física) e Paulinho (cirurgia na perna direita).

Uma provável escalação do Palmeiras, portanto, tem: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Mauricio; Sosa, Facundo Torres e Vitor Roque;

Khellven faz primeiros trabalhos com o elenco

Anunciado como segundo reforço do Palmeiras nesta janela de transferências, o lateral direito Khellven fez sua primeiras movimentações com o elenco. Ele participou do aquecimento com o grupo e fez um trabalho físico à parte. O atleta chegou da Rússia no fim de semana e acertou sua transferência ao clube na última segunda-feira.

Khellven faz primeiros trabalhos com a camisa do Palmeiras

Ele, que estava atuando pelo CSKA, da Rússia, assinou um vínculo com o Verdão até julho de 2030.