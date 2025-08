Torcedores do Palmeiras protestam com faixas e cestas de doces com cobrança a jogadores

O clima de cobrança no Palmeiras foi ilustrado por um pequeno grupo de torcedores, nesta terça-feira, em um protesto na frente da Academia de Futebol, na véspera do jogo contra o Corinthians, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Uma faixa foi estendida de frente para o CT com as frases "cabeça quente e faca nos dentes", além de "tem que ter raiva dessa p**** de gambá". Além disso, esses torcedores, liderados por Paulo Serdan, ex-presidente da Mancha Verde, como revelado em suas redes sociais, montaram cestas com doces, criticando "falta de vontade" dos jogadores e com a frase "falta algo pra você?".

"Já que a gente não pode mais conversar com os jogadores, não pode fazer pressão, hoje está está errado. Então, a gente veio tratar eles bem. Tratar as crianças (referindo-se aos jogadores) do jeito que eles gostam. Nutellinha, leite ninho, tudo criado com vó", disse mostrando as cestas montadas.

"Espero que pipoca, não... mas vai também (na cesta). Quero ver amanhã. Está faltando alguma coisa para vocês? Se faltar alguma coisa para vocês amanhã, avisem. Agora somos amiguinhos. Jogar um vídeo-game. Amanhã tem que ganhar", ironizou.

"Vamos lá: Não se pode mais conversar com os jogadores! Não pode mais fazer pressão! Hoje está tudo assim, como dizem: nutelado! Portanto, conversando com uns amigos, resolvemos tentar agradar nossos Craques, quem sabe assim, com essa energia toda, amanhã a gente engole a gambazada! Espero que dessa vez ninguém diga que foi violento ou que houve pressão, agora somos amiguinhos!!!", escreveu Serdan na legenda da publicação.

Palmeiras e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. O Verdão entra em campo precisando reverter o placar de 1 a 0 sofrido no jogo de ida, na Neo Química Arena, na última semana. Paulo Serdan revelou a autoria do protesto e explicou o que motivou a situação.