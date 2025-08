Topuria sobe ao palco e canta para 80 mil pessoas em festival de música na Espanha; veja

Acostumado aos holofotes do UFC, Ilia Topuria viveu uma experiência bem diferente no último fim de semana. O campeão peso-leve (70 kg) da organização trocou o octógono pelo palco do Arenal Sound, um dos maiores festivais de música da Espanha, e se apresentou ao lado do cantor Omar Montes (clique aqui ou veja o vídeo abaixo).

Radicado no país europeu, o georgiano encarou uma plateia de cerca de 80 mil pessoas para interpretar 'Matador', single do artista espanhol inspirado diretamente em sua trajetória. A faixa, que embala suas entradas no octógono, faz referência ao apelido que o consagrou no MMA: 'El Matador'. Nas redes sociais, o lutador compartilhou os bastidores da experiência, incluindo os conselhos recebidos de Omar antes de encarar o público.

"Já fiz muitas coisas na vida, mas cantar na frente de 80 mil pessoas, sinceramente, nunca. Mais uma experiência para a minha biblioteca. Obrigado, irmão", escreveu o campeão (clique aqui ou assista ao vídeo abaixo).

Campeão invicto

A participação inusitada marcou mais um capítulo da crescente popularidade do atleta fora dos cages, reforçando sua imagem como ídolo em ascensão no cenário espanhol. Vale lembrar que Topuria é o atual detentor do cinturão até 70 kg e recentemente abriu mão do título peso-pena (66 kg) para subir de divisão. Além disso, ostenta um cartel perfeito no MMA profissional, com vitórias em todos os 17 combates realizados.

