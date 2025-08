Jornal: Ter Stegen se recusa a assinar relatório médico, e Barça estuda ação

A lesão do alemão Marc Ter Stegen está deixando uma situação inusitada dentro do Barcelona. O goleiro teria se recusado a assinar o termo de consentimento para que o clube espanhol enviasse o relatório da lesão e da cirurgia do jogador à comissão médica de La Liga, que avaliaria a gravidade do problema. A informação foi divulgada pelo jornal Mundo Deportivo.

Diante dessa situação, o Barcelona teria decidido encaminhar o caso aos serviços jurídicos do clube, para que seja aberto um processo disciplinar contra Ter Stegen. Caso esta situação siga sendo investigada, isso poderia resultar em uma sanção interna da própria instituição.

Consequências ao Barcelona

A recusa de Ter Stegen em assinar o relatório médico poderia trazer sérias consequências para o Barcelona. Dependendo da gravidade da lesão, se La Liga considerasse que a recuperação pode levar cinco meses ou mais, o Barça poderia usar 80% do salário do alemão para fins de fair play salarial e, assim, garantir a inscrição de Joan Garcia, novo goleiro do clube.

Seria uma situação parecida ao que ocorreu no ano passado, quando o Barça conseguiu registrar Dani Olmo após o comitê médico do clube confirmar que o zagueiro Andreas Christensen sofria de uma lesão de longa duração, que poderia se estender por mais de quatro meses.

Situação tensa

Sem o consentimento de Ter Stegen, a situação se tornaria um bloqueio completo. Os dados médicos do jogador são privados e, portanto, sua aprovação para compartilhá-los é necessária. De qualquer forma, nenhum atleta, pelo menos do Barcelona, jamais se recusou a fornecer seus dados médicos em um caso semelhante.

Além disso, o Barça já vivenciou duas situações semelhantes com as recentes lesões graves de Christensen e Ronald Araujo, que permitiu, após a validação dos médicos de LaLiga, o registro de Dani Olmo e Iñigo Martínez, respectivamente.

Enquanto isso, a situação entre Ter Stegen e o Barcelona é absolutamente tensa. O alemão decidiu que a melhor maneira de resolver seus problemas lombares era se submeter a uma cirurgia e, depois, anunciou sua decisão diretamente nas redes sociais. Ele estimou seu tempo de afastamento em três meses, algo que contradiz a posição do clube e, além disso, tornaria impossível usar uma porcentagem de seu salário como fair play para registrar outro jogador.

De acordo com a previsão da equipe espanhola, o alemão poderia levar quatro meses para se recuperar e, presumivelmente, mais um mês antes de poder jogar novamente pelo Hansi Flick.