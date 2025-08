Técnico de Makhachev aponta superluta contra Topuria como a maior do UFC atualmente

Enquanto o futuro de Islam Makhachev caminha para a divisão dos meio-médios (77 kg), seu técnico Javier Mendez já projeta um possível confronto de alto impacto no cenário do MMA. Em entrevista ao 'Hablemos MMA', o treinador afirmou que uma luta entre o russo e Ilia Topuria é, atualmente, a mais importante que o UFC pode promover.

Topuria vive o melhor momento da carreira. Após nocautear Max Holloway e defender o cinturão dos penas (66 kg), o georgiano radicado na Espanha subiu de categoria e bateu Charles 'Do Bronx' Oliveira por nocaute, conquistando o título vago dos leves (70 kg) - anteriormente pertencente ao próprio Makhachev. Com ambos agora como campeões em divisões distintas, uma superluta parece inevitável aos olhos de Mendez.

"Acho que todo fã quer ver essa luta. É a luta número 1. A outra era Jon Jones vs. Tom Aspinall, mas agora, se Islam vencer, Topuria vs. Islam é a principal luta a ser feita", declarou.

Apesar das provocações de 'El Matador' - que chegou a dizer que poderia finalizar Makhachev - o técnico não se incomoda com o discurso ousado e, na verdade, elogia a capacidade de Topuria em gerar interesse do público. No entanto, o próximo passo do russo já está traçado, e passa por outro desafio: a disputa pelo cinturão dos meio-médios contra Jack Della Maddalena. Para Mendez, apenas após essa vitória a superluta poderá avançar.

"Ele está fazendo um bom trabalho ao fazer as pessoas quererem ver essa luta. Quanto mais o Ilia faz, mais interesse o público tem. Gosto de tudo o que ele faz como lutador. Se vencermos, podemos descer ou ele pode subir. Mas se o UFC não quiser, não vai acontecer. Primeiro precisamos vencer", completou.

Caso o duelo se concretize, colocaria frente a frente os dois maiores nomes do MMA na atualidade: o líder e o vice-líder do ranking peso-por-peso do UFC. Seria um confronto histórico, com potencial de redefinir o topo do esporte.

