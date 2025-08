Tapia supera Dinenno no São Paulo e vira 1ª opção no banco como "homem-gol"

Sob o comando de Hernán Crespo, as peças do São Paulo tiveram seus respectivos status reajustados. Juan Dinenno, contratado para ser uma opção a André Silva, vem tendo de lidar com a forte concorrência de Gonzalo Tapia, recém-chegado por indicação do novo técnico tricolor.

Juan Dinenno atuou o segundo tempo inteiro da derrota para o Vasco, ainda com Luis Zubeldía à beira do campo, e depois só voltou a ser acionado no jogo contra o Red Bull Bragantino, o segundo de Hernán Crespo à frente do São Paulo.

Já Gonzalo Tapia, que desembarcou no Morumbi por indicação de Crespo, já soma três partidas pelo Tricolor: Corinthians, Fluminense, em que marcou um gol, e Internacional.

Vale ressaltar que Tapia e Dinenno têm características diferentes. O primeiro não só é capaz de atuar como centroavante como também se dá bem jogando com liberdade para cair pelos lados de campo, já que tem o arranque como um de seus pontos fortes. O segundo, por sua vez, é um "camisa 9" mais fixo, como Calleri.

André Silva segue sendo a primeira opção para a vaga de centroavante do São Paulo, com Luciano figurando como segundo atacante. Ferreirinha, no entanto, tem sido uma alternativa para o time de Hernán Crespo variar a formação no setor ofensivo.

Com tantos compromissos ao longo da temporada, tendo de se dividir entre três competições, o São Paulo certamente precisará de peças para rodar o elenco e tentar se manter competitivo em todas as frentes. Por isso, Juan Dinenno pode voltar a ganhar minutos de Crespo nos próximos jogos.

Fato é que, mesmo que haja necessidade de contar com todos os atletas, é inegável que Gonzalo Tapia tem agradado mais Hernán Crespo no dia a dia de trabalho, já que tem recebido mais oportunidades que Dinenno. Quem ganha com a forte concorrência no setor, entretanto, é o São Paulo.