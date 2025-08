Surfe: Quem é a fenômeno de 12 anos que surfará etapa mais perigosa da WSL

Com apenas 12 anos, a jovem Kelia Gallina está prestes a encarar o maior desafio da carreira — e da vida. Natural do Taiti, ela venceu a triagem local para o Tahiti Pro e garantiu vaga no evento da elite do surfe mundial, que será disputado em Teahupoo, uma das ondas mais pesadas e perigosas do planeta. Ela será a surfista mais jovem da história a competir em uma etapa do Mundial de Surfe.

Estou muito feliz. Nem acredito que isso está acontecendo Kelia Gallina

Criada em Teahupoo

Kelina Gallina venceu a triagem do Taiti Imagem: Instagram/@lilouvalero

Kelia é local da vila de Teahupoo, onde a temida bancada de corais fica praticamente no quintal de casa.

Filha de mãe taitiana e pai americano-havaiano, ela surfa a onda desde os quatro anos por lá.

Ganhou o apelido de Miss Teahupoo nas redes sociais e há anos impressiona com manobras técnicas, tubos profundos e muita confiança, apesar da pouca idade. Mesmo aos 12, já se acostumou com quedas, vacas e dias duros.

Já tive alguns tombos feios. Teve uma vez que não consegui dobrar o joelho por três dias. Mas nunca quebrei prancha, só várias cordinhas Kelia Gallina à Tracks, publicação australiana

Estilo refinado

Fora da água, Kelia leva uma rotina normal de menina: gosta de desenhar, brincar com os amigos e jogar badminton.

Mas a rotina de treinos é intensa — ela passa até seis horas por dia surfando. E apesar de ser discreta, tem metas ambiciosas.

Quero ser campeã mundial o mais jovem possível. Talvez com 14 ou 15 anos Kelia Gallina

Na água, chama atenção por um estilo limpo e maduro, comparado por especialistas ao de nomes como Stephanie Gilmore e Lisa Andersen.

Ela já tem apoio de grandes marcas, participou de filmes de surfe e já foi convidada para sessões em piscinas como a de Kelly Slater e Waco, no Texas — essa última, a preferida da jovem.

Primeiro grande teste

No Tahiti Pro, etapa final da temporada regular do Mundial de 2025, Kelia terá pela frente em sua estreia a líder Molly Picklum e Lakey Peterson.

Gosto muito da Molly. Ela é minha amiga e uma das minhas maiores inspirações. Contanto que o mar esteja liso e tubular, vai ficar tudo bem Kelia Gallina

Kelia faz 13 anos no dia 10 de agosto, no meio da janela do evento, que acontece entre os dias 7 e 16.