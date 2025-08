Suárez celebra atuação de Neymar em vitória do Santos

Luis Suárez acompanhou e vibrou com a vitória do Santos sobre o Juventude, por 3 a 1, nesta segunda-feira. O atacante, que atualmente defende o Inter Miami, dos Estados Unidos, exaltou Neymar.

"Grande hermanito", escreveu o uruguaio, ex-Grêmio, em suas redes sociais.

Foto: Reprodução

Neymar marcou dois gols no triunfo do Alvinegro Praiano no Morumbis. O jogo era válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Essa, aliás, não é a primeira vez que Suárez celebra uma atuação do astro do Santos. Ele reagiu ao gol olímpico do meia-atacante em fevereiro, quando o Peixe bateu a Inter de Limeira por 3 a 0, pelo Campeonato Paulista.

Neymar jogou com Suárez no Barcelona. Foram 125 partidas, com 73 gols para o brasileiro e 100 para o uruguaio. Além disso, foram dois títulos do Campeonato Espanhol, três da Copa do Rei, um da Liga dos Campeões e um do Mundial de Clubes.