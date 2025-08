Seleção sub-15 chama Bruninho Samudio, filho de Fagner e sobrinho de Hulk

A Seleção Brasileira sub-15 divulgou nesta terça-feira (5) a lista de convocados para um período de treinos na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), entre os dias 10 e 20 de agosto. O grupo, comandado por Guilherme Dalla Déa, contará com 27 atletas que se preparam para a disputa da Conmebol Liga Evolução, competição marcada para setembro e que funcionará como um Sul-Americano da categoria.

Entre os destaques da lista, estão três nomes com laços familiares de peso no futebol brasileiro. O goleiro Bruninho Samudio, do Botafogo, filho de Bruno, vive grande fase e já é muito elogiado pela torcida alvinegra. Ele foi campeão da Copa 2 de Julho no mês passado sem sofrer gols, sendo decisivo na campanha da Seleção.

Outro convocado é o meio-campista Henrique Lemos, do Cruzeiro, filho do lateral-direito Fagner, ídolo do Corinthians e atualmente no clube mineiro. Um dos destaques da base celeste, ele participou da conquista da Copa 2 de Julho e vem sendo capitão em diversas partidas do sub-15. Henrique já viveu a experiência de treinar com os profissionais do clube.

A lista do sub-15 ainda conta com David Daniel, sobrinho do atacante Hulk. O meia-atacante do Bahia chegou ao clube em 2023 e se destaca pela versatilidade, podendo atuar também como ponta ou centroavante. Ele brilhou na Copa 2 de Julho e recebeu elogios públicos do tio, que o parabenizou nas redes sociais pela convocação.

O Palmeiras, com quatro atletas ? Audo, Ruan Pablo, Pedro Henrique e Caio ? lidera o número de representantes entre os clubes. Corinthians, outro time paulista com algum jogador convocado, é representado pelo meio-campista Leo Rodrigues. Atlético-MG, Vasco, Athletico-PR, Flamengo e Fluminense também tiveram jovens chamados.

A preparação na Granja Comary será a última antes da disputa oficial da Conmebol Liga Evolução, torneio que reunirá as principais seleções sul-americanas sub-15.