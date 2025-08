São Paulo renova com Thiago Viana, técnico do feminino, até 2027

Nesta terça-feira, através de um comunicado oficial, o São Paulo anunciou a renovação de contrato de Thiago Viana, técnico da equipe feminina profissional. O novo vínculo assinado é válido até 31 de dezembro de 2027.

Assumindo o comando do feminino principal em 2023, já esteve à frente do time em 91 partidas, acumulando 51 vitórias, 16 empates e 24 derrotas.

Sua trajetória no Tricolor começou em 2017, com foco no desenvolvimento das categorias de base do futebol feminino. Inicialmente responsável pelo sub-17, também dirigiu as equipes sub-18 e sub-20 ao longo dos anos seguintes.

"É um orgulho muito grande vestir a camisa do São Paulo e lutar pelas três cores. É uma identificação gigantesca desde que eu iniciei vestindo essa camisa. Quando surgiu a oportunidade de renovação, eu não pensei duas vezes. Eu gosto muito daqui, me sinto em casa. Estar com o São Paulo por mais essas próximas temporadas, dando sequência a essa crescente, é meu grande objetivo", declarou Thiago.

Entre 2017 e 2022, conquistou um total de 14 troféus nas categorias de base ? sendo dez em torneios oficiais e quatro em competições amadoras.

Promovido à equipe principal no início de 2023, levou o time à final do Brasileirão Feminino em 2024, garantindo ainda a inédita classificação à Libertadores. Em 2025, coroou o trabalho com o título da Supercopa Feminina, o primeiro da história do Tricolor na competição.