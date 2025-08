São Paulo não é eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil há cinco temporadas

O São Paulo entra em campo na próxima quarta-feira, contra o Athletico-PR, em Curitiba, tentando confirmar algo que se tornou habitual nos últimos seis anos: avançar para as quartas de final da Copa do Brasil.

A última vez que o Tricolor caiu nas oitavas de final do torneio foi em 2019, quando encarou o Bahia neste estágio da competição. Na ocasião, o São Paulo, comandado por Cuca, perdeu os dois jogos por 1 a 0, dando adeus ao sonho do então título inédito da Copa do Brasil.

De lá para cá o São Paulo se acostumou a chegar longe na maioria das edições do torneio. No ano seguinte, em 2020, com Fernando Diniz à beira do campo, o Tricolor disputou a semifinal contra o Grêmio e foi eliminado no detalhe, sendo derrotado por 1 a 0 na ida e empatando sem gols na volta, no Morumbis

Em 2021, na primeira passagem de Hernán Crespo como treinador, o São Paulo caiu para o Fortaleza nas quartas de final, empatando em 2 a 2 no Morumbis e sendo derrotado por 3 a 1 no Castelão.

Na temporada seguinte, em 2022, com Rogério Ceni à beira do campo, o São Paulo chegou até a semifinal, perdendo por 3 a 1 para o Flamengo no Morumbis e por 1 a 0 no Maracanã.

Quis o destino que em 2023 o Tricolor se vingasse do rival rubro-negro. Na grande final da Copa do Brasil, o São Paulo conquistou o título inédito com o técnico Dorival Júnior ao vencer o Flamengo no Maracanã, por 1 a 0, e empatar no Morumbis em 1 a 1.

No ano passado, com Luis Zubeldía, o São Paulo caiu nas quartas de final para o Atlético-MG, que venceu o jogo de ida, no Morumbis, por 1 a 0. Na volta, na Arena do Galo, empate sem gols.