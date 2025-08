São Paulo lança 3º uniforme com tributo à atuação de Ceni no Mundial

O São Paulo apresentou nesta terça-feira (05) sua nova terceira camisa na cor preta em referência aos uniformes dos goleiros no Mundial de 2005.

O que aconteceu

A nova camisa foi inspirada no uniforme utilizado por Rogério Ceni no tricampeonato Mundial. O modelo faz parte da coleção especial da New Balance em tributo aos 20 anos do tricampeonato mundial do clube.

O uniforme tem a cor preta predominante e traz detalhes simbólicos do título. A inscrição "51:09" nas costas marca o minuto em Ceni foi buscar falta cobrada por Gerrard no ângulo — apenas um das grandes defesas do ídolo são-paulino que garantiram o título mundial. A estratégia de incluir minutagens importantes também está no uniforme número um, com o minuto do gol de Mineiro.

Elementos visuais remetem ao Japão e à cultura são-paulina. O escudo traz uma frase do hino escrita em japonês, e a barra do uniforme exibe flores de cerejeira com acabamento em dourado cromado.

Ídolos de 2005 participaram da campanha de lançamento. Mineiro, Josué e Lugano, titulares na conquista do Mundial, foram os protagonistas das ações publicitárias da nova camisa.

O novo uniforme estará à venda a partir desta terça-feira (05). A camisa será comercializada apenas na versão jogador, com preços de R$ 499,99 (masculina), R$ 429,99 (feminina) e R$ 399,99 (juvenil).

A data da estreia em jogos oficiais ainda não foi definida. A camisa completa a linha 2025 do São Paulo, que já conta com os modelos home e away também inspirados no título mundial.

