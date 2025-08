São Paulo homenageia título mundial de 2005 com nova camisa III

Nesta terça-feira, por meio das redes sociais, o São Paulo anunciou o lançamento de sua nova camisa III para a sequência da atual temporada. A peça faz referência ao uniforme utilizado pelo ídolo Rogério Ceni durante a conquista do Mundial de Clubes de 2005.

O modelo é predominantemente preto, com a tradicional faixa tricolor (vermelha, branca e preta) atravessando o peito na horizontal, elemento marcante da identidade do clube. Acima da faixa está o escudo do Tricolor, acompanhado por três estrelas vermelhas e duas douradas.

A camisa está disponível em três versões, com preços distintos para atender diferentes públicos. A edição masculina no modelo jogador é vendida por R$ 499,99. Já a versão feminina sai por R$ 349,99. Para os pequenos torcedores, a camisa infantil custa R$ 329,99. Todas as opções podem ser adquiridas exclusivamente pelo site saostore.com.br.

Um é pouco, dois é bom, três só São Paulo. Camisa Third 2025 já disponível.

Relembre

O dia 18 de dezembro de 2005 ficou marcado na história do São Paulo. Na data em questão, o Tricolor venceu o Liverpool por 1 a 0, com gol de Mineiro, e conquistou seu tricampeonato mundial. O clube foi o primeiro brasileiro a triunfar a América três vezes e foi em busca do mesmo feito no Mundial de Clubes.

Os ingleses eram apontados como favoritos, e realmente o confronto não foi fácil. Não demorou muito para sair o gol do Tricolor, mas segurar o placar foi o desafio. O lançamento de Fabão e o domínio e passe de Aloísio resultaram no gol de Mineiro.

No segundo tempo, o Liverpool foi ao ataque e pressionou muito. Entretanto, bateu contra uma parede formada pela linha de zaga do São Paulo e, principalmente, por Rogério Ceni. O goleiro fez dez intervenções no jogo, sendo seis delas com elevado grau de dificuldade.

Yokohama-JAP viu, além da bandeira do São Paulo novamente no ponto mais alto do mundo, Rogério ser premiado como o melhor jogador do campeonato.