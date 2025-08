São Paulo deve ter uma mudança contra o Athletico; veja provável escalação

O São Paulo encerrou sua preparação para enfrentar o Athletico, em duelo válido pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. As equipes se enfrentam amanhã, às 19h30 (de Brasília), na Ligga Arena.

Após aquecimento e musculação na parte interna do SuperCT, o elenco tricolor realizou atividades com bola no gramado sob o comando de Hernán Crespo e sua comissão técnica. A novidade foi o meia Rodriguinho, que treinou sem máscara. Ele havia levado pontos no lábio e no queixo devido a uma pancada.

Alan Franco e Ferreirinha, que cumpriram suspensão contra o Internacional, ficam à disposição do técnico argentino — o zagueiro deve ser titular na vaga ocupada por Sabino contra o Inter. Por outro lado, Crespo não poderá contar com sete atletas, são eles:

Lucas (estiramento na cápsula posterior do joelho direito), Oscar (fraturas nos processos transversos das vértebras L1, L2 e L3). Calleri (ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo), Ryan Francisco (ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo), Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Wendell (lesão na coxa esquerda) e Dinenno (já atuou por outra equipe na competição) também são desfalques.

Desta forma, o São Paulo deve entrar em campo com: Rafael; Ferraresi, Arboleda, Alan Franco; Cédric Soares, Bobadilla, Marcos Antônio, Alisson e Enzo Díaz; Luciano e André Silva.

O Tricolor venceu o Athletico no jogo de ida, por 2 a 1, no Morumbis. Desta forma, precisa somente de um empate em Curitiba para se classificar às quartas de final da competição. Se o Furacão ganhar por um gol de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis. Já um triunfo por dois ou mais gols leva a equipe paranaense à próxima fase.