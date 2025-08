São Paulo de Crespo engana? 'Ganhou de ninguém', diz José Trajano

A sequência de cinco vitórias do São Paulo é realmente uma mostra de todo o potencial da equipe? No Cartão Vermelho, José Trajano defendeu que não.

Para o colunista, a força do São Paulo será medida quando o time tricolor voltar a encarar um adversário que briga pelas primeiras posições no Brasileirão.

Nos últimos dois confrontos do tipo, contra Flamengo e Red Bull Bragantino, os primeiros sob o comando de Crespo, o time do Morumbis conseguiu apenas um ponto - derrota por 2 a 0 para o Fla, e empate em 2 a 2 com o clube de Bragança Paulista.

O Crespo mudou um pouco as peças e encontrou um time que, se não é sensacional e exuberante, encontra resultados. Agora, sem desmerecer, se pegar os resultados do São Paulo, não ganhou de ninguém. Na hora que pegar o Palmeiras, o Flamengo, o Cruzeiro, um grande desses que está brigando lá em cima, é que a gente vai ver o potencial.

José Trajano

