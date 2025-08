Santos tem dia de descanso após vitória e se reapresenta na quarta-feira

Depois de vencer o Juventude por 3 a 1, no Morumbis, o elenco do Santos ganhou um dia de descanso. O grupo se reapresenta no CT Rei Pelé na quarta-feira.

O próximo compromisso do clube será no domingo, contra o Cruzeiro, no Mineirão, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília).

Para este embate, o técnico Cleber Xavier ainda não deve contar com o zagueiro João Basso, que trata uma muscular no adutor esquerdo. O volante Willian Arão e o atacante Guilherme, ambos em transição física, podem ser novidades.

Já o volante Tomás Rincón é reforço certo. O venezuelano cumpriu suspensão na vitória sobre o Juventude após ser expulso no empate de 2 a 2 com o Sport.

O Santos terá quatro sessões de treinos antes de enfrentar o Cruzeiro. A viagem para Belo Horizonte será no sábado, de tarde.

O Peixe está na 15ª colocação do Brasileirão, com 18 pontos, três a mais que o Vasco, que abre a zona do rebaixamento. A Raposa é vice-líder, com 37.