Santos sonda Sampaoli para possível demissão de Cleber Xavier

O Santos já trabalha nos bastidores para uma possível saída de Cleber Xavier. A diretoria sonda o técnico Jorge Sampaoli, para entender alguns detalhes, como valores e ambições.

O argentino é um velho conhecido do Peixe. Ele passou pelo clube em 2019. Ao todo, foram 63 partidas, com 35 vitórias, 13 empates e 15 derrotas, além de 102 gols marcados e 55 sofridos. Na oportunidade, foi vice-campeão brasileiro.

Desde então, Sampaoli passou por Atlético-MG, Olympique de Marselha, Sevilla, Flamengo e Rennes, onde estava até o final de janeiro deste ano. No momento, está livre no mercado.

A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista Pablo Paván e confirmada pela Gazeta Esportiva.

E o Cleber?

O Santos está com Cleber Xavier no comando do Santos desde 29 de abril, após a demissão de Pedro Caixinha. O técnico, no entanto, ainda não conseguiu se firmar.

O profissional de 61 anos, que vive sua primeira experiência como treinador principal, soma 13 compromissos, com quatro triunfos, quatro igualdades e cinco reveses. São 12 tentos anotados e 14 concedidos.

Na última segunda-feira, o Santos até bateu o Juventude, por 3 a 1, no Morumbis, mas a atuação dos santistas foi considerada abaixo do esperado. Os gaúchos finalizaram 20 vezes e só não marcaram mais gols por conta da boa atuação de Gabriel Brazão.

Torcedores presentes no estádio do São Paulo vaiaram Cleber Xavier quando o nome dele foi anunciado no telão, pouco antes da bola rolar.

"É natural, não posso exigir que a torcida fique me aplaudindo com o time na zona de rebaixamento. Tenho que trabalhar, é o que tenho feito, a comissão e os atletas também. Internamente, temos discutido, mostrado vídeos, estudado os adversários. Queremos fazer com que a equipe cresça e por isso a importância desse resultado hoje. A torcida não vai estar satisfeita. A torcida do Santos só estará satisfeita quando o time estiver lá em cima, brigando por um título, por uma vaga na Libertadores. E esse não é o momento agora, o momento é de sair [da zona]", disse o técnico.

A tendência é que Cleber Xavier esteja no banco de reservas no próximo domingo, contra o Cruzeiro, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será no Mineirão. às 18h30 (de Brasília).

Contudo, não está descartada uma demissão antes do duelo em Belo Horizonte. Até lá, haverá algumas conversas para definir a situação de Cleber. Em caso de resultado negativo, a saída é praticamente certa, ainda mais com a sombra de Sampaoli.

O Alvinegro Praiano está na 15ª colocação da Série A, com 18 pontos, três a mais que o Vasco, que abre a zona do rebaixamento. A Raposa é vice-líder, com 37.