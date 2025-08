Ricardo Catalá alcança marcas históricas no comando do São Bernardo

O técnico Ricardo Catalá tem sua segunda passagem pelo comando do São Bernardo, onde soma 75 partidas, com 32 vitórias, 26 empates e 17 derrotas, alcançando 54% de aproveitamento geral. Com essa longevidade, ele se tornou o terceiro treinador com mais jogos na história recente do clube, atrás apenas de Márcio Zanardi (97) e Edson Boaro (95).

Desde sua volta em abril de 2024, Catalá liderou 52 jogos na segunda passagem, com 24 vitórias, 14 empates e 14 derrotas, além de 69 gols marcados e 52 sofridos, o que gera um aproveitamento de 55% até o momento.

Deste modo, o comandante se torna o quarto mais longevo dentre as Séries A, B e C do Campeonato Brasileiro.

"O São Bernardo tem um projeto que valoriza o trabalho sério, a continuidade e uma identidade clara. Isso nos dá estrutura para construir uma equipe competitiva e preparada para grandes desafios. É uma honra estar à frente dessa trajetória e seguir contribuindo com o crescimento do clube", afirma Catalá.

Disputando a Série C do Nacional, a equipe segue em busca dos objetivos, estando no quinta posição, com 26 pontos somados. O Bernô terá como próximo desafio o Retrô, domingo (10 de agosto), fora de casa.