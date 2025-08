Renato Moicano prevê nocaute de Maurício Ruffy sobre Saint Denis no UFC Paris

O aguardado confronto entre Mauricio Ruffy e Benoit Saint Denis no UFC Paris vem movimentando os bastidores da divisão dos leves (70 kg) - e, para Renato 'Moicano', o desfecho pode ser mais rápido do que muitos imaginam. Em entrevista ao canal 'The Ariel Helwani Show', o brasileiro foi direto ao apontar o compatriota como franco favorito no duelo.

Invicto há sete lutas, o atleta da equipe 'Fighting Nerds' ganhou ainda mais notoriedade após um nocaute impressionante sobre Bobby 'King' Green no UFC 313. Do outro lado, o francês tenta reencontrar consistência após uma fase instável - apesar da vitória no UFC 315, ele vinha de duas derrotas por nocaute (uma delas para o próprio Moicano) e agora busca convencer novamente diante de sua torcida, em casa.

"Não acho que o Ruffy vá perder para o BSD. Sem chance. Acho que ele vai nocautear o BSD no primeiro round. Ele é o futuro da divisão dos leves, é muito bom. Sei que ainda não foi testado, mas isso tem explicação - muita coisa aconteceu", afirmou Moicano, referindo-se ao adversário por suas iniciais.

Fases distintas

O confronto representa um momento decisivo para ambos os atletas: para Ruffy, a chance de se afirmar como uma força real na corrida pelo cinturão. Já para Saint-Denis, a oportunidade de frear a ascensão meteórica do oponente e se recolocar entre os principais nomes da categoria.

