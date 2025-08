Red Bull Bragantino x Botafogo: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Copa do Brasil

Nesta quarta-feira, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, o Red Bull Bragantino recebe o Botafogo, às 19h (de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP). A equipe carioca venceu o duelo de ida por 2 a 0. A partida terá transmissão do SporTV e do Premiere.

Os dois times sofreram abalos no fim de semana. O Botafogo perdeu para o Cruzeiro por 2 a 0 em casa e não conseguiu encostar nos líderes do Campeonato Brasileiro. Pela mesma competição, o Red Bull Bragantino perdeu de 2 a 1 para o Atlético-MG, como visitante, e completou a sexta partida consecutiva sem vitórias na temporada.

O técnico Fernando Seabra, do Red Bull Bragantino, entende que o Botafogo terá trabalho para confirmar a vaga nas quartas de final. "Posso dizer que o Bragantino, mesmo em situações desfavoráveis, competiu em alto nível e nunca desistiu de seu objetivo. O momento não é bom, mas temos mostrado coisas promissoras em campo", disse o comandante.

Já Davide Ancelotti, técnico do Botafogo, pediu a seus jogadores o máximo de concentração, pois entende que o resultado não está garantido. "Nós ganhamos um jogo, mas do outro lado tem uma equipe muito bem treinada e que merece todo o nosso respeito. Ainda não tem nada decidido e temos que tentar confirmar a nossa vantagem".

Para este duelo o Botafogo ainda não sabe se terá o goleiro John, em negociação com o futebol inglês. Caso ele seja retirado do jogo, Léo Linck entrará na vaga. Com dores na coxa direita, Kaio Pantaleão também não tem presença garantida. Assim David Ricardo fica de sobreaviso.

FICHA TÉCNICA



RED BULL BRAGANTINO X BOTAFOGO

Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)



Data: 6 de agosto, quarta-feira



Horário: 19h (de Brasília)



Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)



Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Eduardo Goncalves da Cruz (MS)



VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton, Nathan Mendes, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Cauê; Gabriel, Eric Ramires e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Isidro Pitta e Eduardo Sasha



Técnico: Fernando Seabra

BOTAFOGO: John (Léo Linck), Vitinho, Alexander Barboza, Kaio Pantaleão (David Ricardo) e Alex Telles; Newton, Marlon Freitas e Jefferson Savarino; Artur, Arthur Cabral e Álvaro Montoro



Técnico: Davide Ancelotti.