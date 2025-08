'Recado a Ancelotti'? Colunistas debatem se Neymar tem vaga na seleção

Neymar brilhou na vitória do Santos no Brasileirão e ganhou destaque na imprensa internacional, que viu na atuação do craque "um recado a Ancelotti".

No UOL News Esporte, os colunistas Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri divergiram sobre a presença de Neymar na próxima lista de convocação da seleção brasileira.

Lavieri: Neymar ainda não está no nível de seleção; há muito exagero

O Neymar fez ontem um bom jogo, mas não é um jogo do cara que é o mais bem pago do Brasil, que ganha não sei quantos milhões. E outra: o adversário foi o Juventude. É um bom começo, é uma boa participação, é mais um bom sinal? Sim. Ele foi decisivo contra o Flamengo quando fez o gol? Sim. Isso significa que ele já está no nível da seleção? Eu acho que ainda não.

Ontem, se você observar o jogo, o Neymar tem o privilégio de não precisar voltar para marcar. Muitas vezes, a bola está a três, quatro metros dele e ele põe a mão na cintura, ele pode olhar o lance porque é a determinação que dão para ele, é o jeito que o Santos joga com ele. Ele pode observar pelas limitações físicas, por conta de todas as lesões, pelo tempo que ele ficou parado.

Ok, ele está respondendo, ele está começando a jogar bem. Agora, daí a falar que ele já está no nível da seleção, ou mesmo o que ele falou -- 'não preciso provar nada para ninguém' --, eu acho que é um exagero. Mas, nos últimos tempos, tudo que tem o nome Neymar tem sido muito exagerado, né?

Danilo Lavieri

Arnaldo: Neymar será convocado se continuar com sequência de jogos

É claro que isso vai dar discussão, falta um ano para a Copa do Mundo. Ele começou a jogar em sequência no Brasileiro. O raciocínio é simples. Faltam quatro partidas do Santos no Campeonato Brasileiro até a convocação para a data FIFA de setembro, contra Chile e Bolívia. O Santos vai jogar contra Cruzeiro, Vasco, Bahia e Fluminense. Se o Neymar não se machucar e for aumentando o seu nível de rendimento contra adversários mais fortes, ele vai ser convocado.

Simplesmente assim, não é só pelo lobby, é porque não tem outro jogador do talento que ele tem. O que é raro é ele jogar em sequência. E agora, finalmente, isso está acontecendo até porque o Santos tem um calendário muito suave, jogando uma vez por semana.

Essa é a tendência, o Ancelotti está certo em chamá-lo até para ver se ele tem condição de jogar no tipo de jogo do Ancelotti. Esse momento de data FIFA de setembro é justamente um momento de teste.

Arnaldo Ribeiro

Dérbi: 'Escala da arbitragem é sagrada, a CBF não pode ceder', diz Arnaldo

A CBF não pode ceder à pressão e deve manter a escala de arbitragem já divulgada para os jogos de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, afirmou o colunista Arnaldo Ribeiro.

Ele alertou que mexer na escala do Dérbi a pedido do Corinthians abriria um precedente perigoso.

Ninguém tem razão. Essa reclamação prévia, sobretudo em jogos de grande rivalidade, é normal, é pressão para lá e pressão para cá. Qualquer árbitro que fosse, mesmo o Claus, que é o árbitro de São Paulo mais renomado, escalado para Palmeiras e Corinthians, sofreria pressão dos dois lados. Agora, escala divulgada é escala sagrada.

Essa notícia que a gente está lendo é preocupante. Se a CBF atender esse pedido do Corinthians de tirar o Caio Max do VAR, ela abre um precedente que destrói a comissão de arbitragem. Escala divulgada é escala sagrada.

Essa choradeira prévia dos envolvidos é comum desde que tenha limites. Se a CBF ceder aos apelos do Corinthians e tirar o Caio Max da escala, a escala estará profanada e dará direito a qualquer um clube desses 16 de virar a mesa, porque isso é virada de mesa.

Arnaldo Ribeiro

Assista ao vídeo:

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao UOL News Esporte na íntegra