Rangers vence Plzen e se aproxima da fase final das eliminatórias da Champions

Nesta terça-feira, pelo jogo de ida da terceira eliminatória da Liga dos Campeões, o Rangers bateu o Viktoria Plzen por 3 a 0, no Ibrox Stadium, na Escócia. Gassama (duas vezes) e Dessers marcaram os gols da partida.

O confronto de volta entre Rangers e Plzen será na próxima terça-feira. A bola rola às 14h (de Brasília), na Doosan Arena, na República Tcheca. A equipe escocesa pode perder por até dois gols de diferença e ainda assim avançar para a próxima fase.

Antes disso, porém, as duas equipes entram em campo neste sábado por suas respectivas ligas nacionais. O Rangers recebe o Dundee às 13h45, pela segunda rodada do Campeonato Escocês. Já o Plzen enfrenta o Slovácko, em casa, às 12h, pela terceira rodada do Tcheco.

Os gols do jogo

O Rangers abriu o placar aos 15 minutos do primeiro tempo. Dessers lançou para Gassama, que finalizou na saída do goleiro Wiegele e marcou o primeiro. Aos 45, Antman fez grande jogada individual e foi derrubado por Vydra dentro da área. Na cobrança do pênalti, Dessers bateu rasteiro e ampliou.

Aos cinco minutos da etapa complementar, o Rangers fechou o placar. Em nova jogada individual, Antman cruzou para Gassama, que cabeceou para marcar o terceiro gol. No restante do segundo tempo, o Plzen tentou reagir, mas não conseguiu criar boas chances. Assim, a equipe tcheca terá uma missão difícil para reverter o resultado no confronto de volta.

Veja outros resultados da Liga dos Campeões nesta terça-feira:

Malmo-SUÉ 0 x 0 Copenhague-DIN



Shkendija-MAC 0 x 1 Qarabag-CAZ



Dínamo de Kiev-UCR 0 x 1 Pafos-CHI