Quais os segredos de Crespo que revolucionaram o São Paulo em quase 50 dias

O São Paulo vive uma sequência de cinco vitórias consecutivas e vem apresentando um futebol convincente sob o comando de Hernán Crespo. Mas como o novo treinador conseguiu 'revolucionar' o Tricolor em menos de 50 dias? O UOL apurou algumas das principais mudanças vistas como fundamentais para que o clube viva esse novo momento.

A principal delas acontece na véspera do jogo. Enquanto outros treinadores preferiam um trabalho posicional em campo, chamado 11 contra zero, Crespo adota um sistema mais 'inclusivo': uma reunião com o elenco todo e orientação em vídeo.

No 11 contra zero, apenas os titulares vão ao gramado e o treinador orienta em campo o posicionamento que deseja para a próxima partida. Se o comandante tem dúvidas no time, no máximo esses atletas que podem começar jogando participam. O restante faz outro trabalho.

A estratégia de Crespo é fazer tais orientações em vídeo com todo o elenco presente. O argentino já aproveita para passar determinações a possíveis substitutos. Dessa forma, os reservas têm um conhecimento maior do posicionamento do time e as funções que terão que exercer caso entrem no jogo.

Adicionalmente ao trabalho de vídeo, Crespo manda os atletas a campo para realizarem trabalhos de bola parada na véspera, o que é uma novidade. O argentino está preocupado com o desgaste também e, por isso, diminui muito a carga na véspera.

Quando tem pouco tempo, Crespo até faz a orientação de posicionamento em campo, mas prefere um sistema 11 contra 11, onde titulares e reservas assumem seus postos no gramado. O argentino, então, vai parando a atividade para ajustes e alterações entre as equipes. O 11 contra zero nunca foi utlizado por Crespo.

Ao longo da semana, suas dinâmicas de treino mudam muito. Internamente, pessoas comparam os treinos diferentes aos de Rogério Ceni, que tinha uma ampla gama de atividades distintas. A evolução de Crespo como treinador em relação à primeira passagem é clara na opinião de quem acompanha os trabalhos.

Outra mudança grande foi na intensidade do aquecimento pré-jogo. Crespo dá muita voz para a parte de preparação física de sua comissão técnica, que gere boa parte da atividades focada na força e intensidade. O aumento da intensidade no aquecimento pré-jogo é uma característica do treinador vista como importante para que o time consiga entrar no ritmo que ele impõe ao time.

Outra mudança notória foi no aspecto pessoal de Crespo. O treinador, que costumava ser mais um 'manager', com conversas gerais e nunca individuais, tem chamado diariamente diversos jogadores para papos particulares. Rodriguinho foi um deles, que ganhou o voto confiança e vem correspondendo em campo.