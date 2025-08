PVC: Como Neymar jogou em sua melhor atuação em quase 700 dias

Neymar brilhou na vitória do Santos e fez seu melhor jogo em quase 700 dias atuando da maneira que rende mais em campo: como ponta de lança, destacou o colunista Paulo Vinícius Coelho no quadro Prancheta do PVC, no De Primeira.

O Neymar tem duas maneiras de jogar. Ontem, ele jogou da primeira maneira, que é como ponta de lança — é o melhor lugar para o Neymar jogar.

Essa formação, com Tiquinho na frente e dois pontas, dá liberdade para o Neymar receber a bola e se infiltrar, de inverter com o Tiquinho, virar falso 9. É o lugar onde ele tem liberdade para ser ponta de lança, para se colocar no jogo como ele gosta.

Ontem, foi assim que ele jogou e, talvez por ter jogado dessa maneira, foi a melhor atuação do Neymar recente, com dois gols depois de 686 dias.

Paulo Vinícius Coelho

PVC explicou que Neymar também é eficiente atuando como falso centroavante. Isto é, mais próximo do gol adversário e orientado a buscar a finalização das jogadas.

A outra maneira que ele tem jogado é como falso 9 — tira os zagueiros da área, ocupa o espaço, joga nas costas dos volantes, abre espaço para os jogadores chegarem. E funciona.

Desde 2010, 2011, quando o Mano Menezes era o técnico da seleção, o Mano tinha uma teoria muito justificável em que ele entendia que o Neymar deveria ser o último atacante porque ele não era o cara da assistência — o Neymar era o cara que criava oportunidade para ele mesmo finalizar.

Isso funciona, e ele decide. É o primeiro gol contra o Juventude: é gol de oportunismo. Mas ele é melhor na primeira função, se ele tiver a condição física de jogar sempre como ponta de lança.

Paulo Vinícius Coelho

Neymar marcou dois gols na vitória do Peixe por 3 a 1 sobre o Juventude, no Morumbis, pelo Brasileirão. Com o resultado, o Santos foi a 18 pontos, na 15ª colocação do campeonato.

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao De Primeira na íntegra