Portuguesa mantém ingresso gratuito para mata-mata na Série D

Após registrar um aumento expressivo no número de sócios-torcedores - de 2.200 para 8.200 em apenas três dias, na semana que antecedeu a última rodada da fase de grupos da Série D -, a Portuguesa anunciou que repetirá a promoção de ingressos gratuitos para o confronto decisivo contra o Mixto, neste sábado (9), válido pelo mata-mata da competição nacional.

Assim como na partida anterior disputada no Canindé, todos os associados do programa "Somos Lusa", inclusive aqueles do plano Free (gratuito), terão direito a ingressos sem custo.

Para garantir a entrada, basta acessar o site www.somoslusa.com.br, realizar o cadastro gratuito no plano Free e efetuar o check-in pelo aplicativo Somos Lusa Play. Torcedores menores de idade não necessitam do cadastro prévio e poderão retirar seus ingressos presencialmente, no dia da partida, diretamente nas bilheterias do Canindé.

"A promoção no último jogo em casa trouxe resultados dentro e fora de campo, pois nosso torcedor abraçou a ideia. O Canindé tem sido um diferencial para nós nesta Série D, e não será diferente no sábado. Juntos, somos mais fortes", declarou Alex Bourgeois, sócio-investidor e presidente da Portuguesa SAF.

A diretoria informou ainda que os ingressos gratuitos para os sócios-torcedores serão subsidiados junto à CBF.

Diante do Mixto-MT, a Portuguesa precisa vencer por dois gols de diferença para avançar às oitavas de final. Em caso de triunfo por apenas um gol, a decisão será definida nos pênaltis.