Palmeiras x Corinthians: veja onde assistir ao clássico pela Copa do Brasil

Nesta quarta-feira, em clássico válido pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, Palmeiras e Corinthians se enfrentam no Allianz Parque, às 21h30 (de Brasília).

Onde assistir: Amazon Prime, Globo, Premiere e SporTV transmitirão o duelo.

O Verdão chega à decisão em bom momento. No último domingo, a equipe sofreu, mas arrancou um empate do Vitória por 2 a 2 e ampliou sua sequência invicta no Brasileirão. Com o resultado, o Alviverde alcançou 33 pontos e se manteve na terceira posição, a quatro pontos de Flamengo e Cruzeiro, líder e vice-líder, respectivamente.

Agora, o Palmeiras vira a chave e foca na Copa do Brasil. Com a derrota por 1 a 0 na Neo Química Arena, precisa vencer por dois gols de diferença na volta para carimbar seu passaporte direto às quartas do torneio. Já em caso de triunfo por um tento, a vaga será decidida nos pênaltis.

Do outro lado, também no último domingo, o time alternativo do Corinthians buscou o empate em 1 a 1 contra o Fortaleza na Neo Química Arena. O técnico Dorival Júnior optou pela escalação alternativa já pensando no Derby.

Com o resultado, o Timão chegou ao quarto jogo consecutivo sem vencer no Campeonato Brasileiro, agora com uma derrota e três empates, e assumiu a décima colocação e chegou aos 22 pontos. Para o Alvinegro, um empate é o suficiente para avançar na Copa do Brasil.