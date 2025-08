Palmeiras x Corinthians: veja a parcial de ingressos vendidos para o clássico no Allianz

A torcida do Palmeiras promete encher o Allianz Parque nesta quarta-feira para jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. De acordo com a última parcial divulgada pelo clube, 35.500 ingressos já foram vendidos para o duelo que acontece às 21h30 (de Brasília), na casa do Verdão.

O Palmeiras entra em campo buscando uma virada. No jogo de ida, sofreu a derrota por 1 a 0, com gol de Memphis, na Neo Química Arena. Para avançar, precisa vencer por dois gols de diferença ou apenas um para levar pelo menos para os pênaltis.

Esse será o sexto Derby do ano, o quarto que o Verdão joga como mandante. Foram dois no Allianz Parque, com um empate (1 a 1) e uma derrota (0 a 1), ambos pelo Paulistão, e outro na Arena Barueri: uma vitória (2 a 0), pelo Brasileirão.

Sendo assim, o Palmeiras ainda busca sua primeira vitória em Derby no Allianz Parque neste ano.

Os ingressos custam entre R$ 100 e R$ 420. A venda para o público geral abriu na manhã da última segunda-feira. Antes disso, a comercialização era exclusiva de sócios Avanti, seguindo a pontuação do rating de cada associado, classificados de zero a cinco estrelas.

Confira o preço dos ingressos para Palmeiras x Corinthians

Geral Norte: R$100,00 [inteira] e R$50,00 [meia-entrada]



Gol Norte: R$220,00 [inteira] e R$110,00 [meia-entrada]



Gol Sul: R$340,00 [inteira] e R$170,00 [meia-entrada]



Central Leste: R$400,00 [inteira] e R$200,00 [meia-entrada]



Central Oeste: R$420,00 [inteira] e R$210,00 [meia-entrada]



Superior Norte: R$280,00 [inteira] e R$140,00 [meia-entrada]



Superior Sul: R$280,00 [inteira] e R$140,00 [meia-entrada]



Superior Leste: R$300,00 [inteira] e R$150,00 [meia-entrada]



Superior Oeste: R$300,00 [inteira] e R$150,00 [meia-entrada]