Palmeiras x Corinthians: informações e prováveis escalações do jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil

Corinthians e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira para decidir uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. O jogo de volta das oitavas acontece a partir das 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. O Timão venceu a primeira partida por 1 a 0 e leva vantagem a decisão.

Na Neo Química Arena, Memphis Depay foi quem marcou o gol do triunfo alvinegro. A partida rendeu ainda polêmica devido a um gol anulado de Mauricio, que seria do empate do Verdão.

Ambas as equipes tiveram compromissos pelo Campeonato Brasileiro no fim de semana e decidiram poupar os jogadores. O Corinthians empatou por 1 a 1 com o Fortaleza, em casa, enquanto o Palmeiras buscou o empate por 2 a 2 com o Vitória, depois de sair perdendo por 2 a 0, no Barradão.

O Palmeiras tem apenas uma derrota desde o retorno do Mundial de Clubes, justamente o revés contra o Corinthians, na Copa do Brasil. Fora isso, são três vitórias e dois empates. Já o Corinthians, desde o fim da parada, tem três empates, duas derrotas e duas vitórias.

Para esta partida, o técnico Abel Ferreira ainda terá alguns desfalques. São eles os zagueiros Murilo (transição física) e Bruno Fuchs (edema na coxa esquerda), e os atacantes Bruno Rodrigues (transição física) e Paulinho (cirurgia na perna direita).

Do outro lado, Dorival Júnior só não conta com Maycon (lesão muscular) e Hugo (hérnia inguinal) como únicas baixas.

Essa será a sexta vez que Corinthians e Palmeiras se enfrentam nesta temporada. Os números são equilibrados: dois empates e uma vitória para o Alviverde e duas para o Alvinegro. Na decisão do Paulista, foi o Timão quem levou a melhor e saiu com o título.

FICHA TÉCNICA:



PALMEIRAS X CORINTHIANS

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)



Data: 6 de agosto de 2025, quarta-feira



Hora: às 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Anderson Daronco



Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Michael Stanislau



VAR: Caio Max Augusto Vieira

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Mauricio; Sosa, Facundo Torres e Vitor Roque.



Técnico: Abel Ferreira

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis e Yuri Alberto.



Técnico: Dorival Júnior