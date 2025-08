Palmeiras x Corinthians é jogo para Raphael Veiga? Lavieri opina

Precisando vencer o Corinthians para seguir na Copa do Brasil, o Palmeiras deveria apostar na volta de Raphael Veiga ao time titular? Na Live do Clube, Danilo Lavieri disse que não.

Amanhã (6), o Palmeiras encara o Corinthians no Allianz Parque, às 21h30 (de Brasília) no jogo de volta das oitavas de final. A equipe alviverde precisa vencer por um gol para levar a decisão para os pênaltis ou por uma diferença maior para se classificar sem as penalidades. O empate classifica os alvinegros, que venceram por 1 a 0 na ida.

O Veiga não vive nem de perto um momento para confiar. Eu já conversei com alguns palmeirenses que dizem que o Veiga é um dos poucos que entende o peso do jogo, que ele merecia essa chance, que dentro de campo ele poderia trazer algo diferente para a equipe, que ele entende o peso de um Palmeiras x Corinthians - lembrando que o Veiga é palmeirense de infância.

Mas, futebol por futebol, ele não está jogando bem. Teve cinco ou dez minutos bons contra o Vitória, depois voltou a sumir. [...] O que mais tem me deixado com uma pulga atrás da orelha em relação ao Veiga é que, além de não jogar bem, ele está caindo, forçando falta. [...] Se eu fosse fazer alguma surpresa, não seria o Veiga [no lugar do Facundo Torres].

Danilo Lavieri

