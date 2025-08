Palmeiras busca peças para setores-chave após investir mais de R$ 500 milhões em contratações

Apesar de viver o ano em que mais investiu em contratações - cerca de R$ 530 milhões -, o Palmeiras mostrou que ainda tem lacunas importantes no elenco após o empate com o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro. Com dinheiro para investir, proveniente de vendas recentes e do prêmio do Mundial de Clubes, o time continua em busca de reforços para setores-chave.

No meio-campo, o Palmeiras procura um substituto para Richard Ríos, negociado com o Benfica. Um dos nomes visados é o de Wendel, do Zenit. O volante já demonstrou interesse em voltar ao Brasil, mas o clube russo pede cerca de 16 milhões de euros, valor considerado alto pela diretoria alviverde. Outra opção cogitada foi Marcel Ruiz, do Toluca, mas o jogador demonstra preferir esperar por propostas da Europa.

Na lateral esquerda, Piquerez é titular absoluto e tem apenas Vanderlan como reserva. O substituto ainda não se mostrou confiável. Contra o Vitória, a atuação foi abaixo do esperado. Para reforçar a posição, o principal nome especulado é Matheus Reis, do Sporting. De acordo com a imprensa portuguesa, o jogador já foi sondado pelo clube paulista.

A zaga também preocupa. Bruno Fuchs foi diagnosticado com um edema na coxa esquerda, e Murilo, em transição física, ainda deve demorar a retornar aos gramados. Na semana passada, o Palmeiras emprestou o jovem Kaiky Naves, da base, que poderia ser aproveitado enquanto não há nomes concretos para a posição.

No ataque, o cenário é semelhante. O clube não tem substituto direto para Paulinho, que passou por uma segunda cirurgia após fratura por estresse na tíbia. Como opções para o ataque, o técnico Abel Ferreira conta com Vitor Roque e Flaco López.

O próximo compromisso do Palmeiras será na quarta-feira, contra o Corinthians, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. No Allianz Parque, a equipe entra em campo em desvantagem e contará com o apoio da torcida para buscar a virada.